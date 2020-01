Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kameras entwendet

Zella-Mehlis (ots)

Ein 27-jähriger Mann entwendete Dienstagnachmittag zwei hochwertige Fotoapparate aus einem Elektronikmarkt in der Industriestraße in Zella-Mehlis. Am Ausgang konnte er allerdings vom Detektiv gestoppt werden, der anschließend die Polizei informierte. Das Diebesgut hatte einen Wert von fast 2.000 Euro.

