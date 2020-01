Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hoher Sachschaden nach Brand

Bad Colberg (ots)

Mehr als 100.000 Euro Sachschaden entstanden am frühen Dienstagabend bei dem Brand eines Nebengebäudes der Kurklinik in Bad Colberg. Aus bislang nicht geklärter Ursache entwickelte sich das Feuer in einer der Wohnungen, in welcher die Ärzte der Klinik untergebracht sind. Das Haus wurde vollständig zerstört. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

