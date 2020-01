Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung

Meiningen (ots)

Während der Streifentätigkeit stellten Polizisten am Sonntagvormittag ein beschädigtes Glaselement an der Bushaltestelle sowohl in der Klostergasse als auch in der Schillerstraße in Meiningen fest. Die jeweilige Tatzeit und wer die Scheiben eingeschlagen hat, ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen.

