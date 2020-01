Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geschwindigkeitskontrollen

Meiningen (ots)

Beamte der Einsatzunterstützung Suhl führten am Sonntag zwischen 8.40 Uhr und 14.00 Uhr Geschwindigkeitskontrollen in der Rohrer Straße in Meiningen durch. Insgesamt passierten 1141 Fahrzeuge die Kontrollstelle. Bei erlaubten 50 km/h kam es zu 129 Geschwindigkeitsüberschreitungen. Davon lagen 124 Fahrer im Verwarngeld-Bereich und fünf Fahrzeug-Führer mussten ein Bußgeld bezahlen. Der Spitzenreiter fuhr 144 km/h. Er, sowie ein weiterer Fahrer müssen ihren Führerschein für eine gewisse Zeit abgeben.

