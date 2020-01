Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Spiegel abgefahren

Steinbach-Hallenberg (ots)

Bereits am 11.12.2019 (Mittwoch) gegen 15:30 Uhr befuhr ein unbekannter Fahrzeug-Führer mit einem Wohnmobil die Altersbacher Straße in Steinbach-Hallenberg. Der Fahrer fuhr so dicht an einem stehenden Transporter vorbei, dass er mit seinem Fahrzeugheck dessen linken Außenspiegel berührte und diesen beschädigte. Der Verursacher fuhr einfach weiter und kümmerte sich nicht um den Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können sowie der Fahrer eines VW T6, der verkehrsbedingt hinter dem Transporter anhielt, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

