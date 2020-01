Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dieb mit Drogen

Meiningen (ots)

Ein 28-Jähriger entwendete mehrere Artikel aus einem Einkaufsmarkt in der Werrastraße in Meiningen. Ein Mitarbeiter beobachtete den Diebstahl. Als er den Mann ansprach, flüchtete dieser. Polizisten konnten ihn in einer Spielothek aufgreifen. Bei der Durchsuchung stellten sie das Diebesgut sowie Betäubungsmittel fest und stellten dieses sicher. Die Beamten zeigten den Mann an.

