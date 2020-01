Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen

Suhl (ots)

Am 03.01.2020 gegen 20:35 Uhr befährt der Fahrer eines Pkw VW die Auenstraße in Suhl in Richtung Heinrichs, als ihm in Höhe des ehemaligen Getränkemarktes ein Pkw die Vorfahrt nimmt. Es kommt zur Kollision. Der unbekannte Pkw verlässt anschließend pflichtwidrig die Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300,00 EUR.

