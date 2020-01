Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall

Suhl (ots)

Am 03.01.2020 gegen 13:25 Uhr befuhr der Fahrer eines Pkw Ford in Suhl - Goldlauter die Kirchstraße. Auf Grund Unachtsamkeit verwechselte er plötzlich das Brems- und Gaspedal. In der weiteren Folge querte er die Wiesengrundstraße und kam auf dem angrenzenden Grundstück in einer Hecke zum Stehen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1250,00 EUR.

