Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Firma

Suhl (ots)

In der Nacht vom 03.01.2020 zum 04.01.2020 wurde durch einen unbekannten Täter in Suhl in der Weidbergstraße die Fensterscheibe zu den Geschäftsräumen einer Malerfirma mit einem Stein eingeworfen. Es wurden alle Räume durchsucht, jedoch nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden von 200,00 EUR.

