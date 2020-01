Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auf glatter Straße Unfall gebaut

Meiningen (ots)

Ein Fahrzeug-Führer befuhr am Freitag gegen 3.30 Uhr mit seinem PKW die Baumbachstraße in Meiningen. Aufgrund von Eisglätte rutschte das Auto gegen zwei geparkte Fahrzeuge. An den drei Autos entstand Sachschaden. Der Fahrer blieb unverletzt.

