Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Firmengelände

Wernshausen (ots)

Unbekannte betraten zwischen dem 30.12.2019 und dem 02.01.2020 gewaltsam das Grundstück einer Firma in der Straße "Am Gries" in Wernshausen. Die Täter bauten mehrere Teile von Baumaschinen ab. Vermutlich wurden die Unbekannten dabei gestört, denn sie ließen ihr Einbruchswerkzeug und mehrere Kanister zurück. Ein Hydraulik-Steuerelement im Wert von etwa 5.000 Euro sowie eine unbekannte Menge Diesel ließen sie jedoch mitgehen. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell