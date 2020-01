Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wand beschmiert

Erlau (ots)

Bereits zwischen dem 23.12.2019 und dem 30.12.2019 schmierten Unbekannte einen unleserlichen sechs Meter hohen und einen Meter breiten Schriftzug an das Vereinsheim in der Straße "Alter Bahnhof" in Erlau. Der Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell