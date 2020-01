Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Im Fahrstuhl Nerven verloren

Oberhof (ots)

Ein unbekannter Mann wollte Donnerstagvormittag aus dem Fahrstuhl in einem Hotel in Oberhof aussteigen, was ihm nicht gelang, da sich im Fahrstuhl viele Gäste befanden und das Gedrängel groß war. Er verlor daraufhin die Nerven und schlug einem anderen Mann vermutlich mit der Faust ins Gesicht. Der Verletzte meldete den Vorfall an der Rezeption und brach danach bewusstlos zusammen. Mit dem Rettungsdienst kam er ins Krankenhaus. Der Schläger konnte bisher nicht ermittelt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 entgegen.

