Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Möglicher Unfall-Geschädigter gesucht

Zella-Mehlis (ots)

Am Montag (30.12.2019) gegen 14.15 Uhr fuhr ein Fahrzeug-Führer mit seinem Auto vom Parkplatz des A71-Centers in der Industriestraße in Zella-Mehlis nach Hause. Als er dort ankam, stellte er leichte Lackschäden am Fahrzeug fest. Er befürchtete daraufhin, dass er beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz ein anderes Auto beschädigt haben könnte, ohne dies bemerkt zu haben und informierte die Polizei. Mögliche Geschädigte melden sich bitte bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224.

