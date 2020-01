Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brennender Weihnachtsbaum

Zella-Mehlis (ots)

Donnerstagabend brannte ein Weihnachtsbaum im Wohnzimmer einer vierköpfigen Familie in einem Wohnhaus in der Straße "Oberzella" in Zella-Mehlis. Der Wohnungsinhaber bemerkte das Feuer und warf den Baum durch das Fenster nach draußen. Die Mutter, der sowie die beiden Kinder im Alter von drei und zehn Jahren blieben zum Glück unverletzt. Der Vater kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Wohnung ist mit Ausnahme des Wohnzimmers, das durch den Ruß beschädigt wurde, noch bewohnbar. Die Brandursache sowie die Höhe des Sachschadens sind noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

