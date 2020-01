Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zigarettenautomat beschädigt

Schwallungen (ots)

Unbekannte sprengten am Mittwoch gegen 1.00 Uhr mit einem Böller einen Zigarettenautomaten in der Schwarzbacher Allee in Schwallungen. Durch die Krafteinwirkung wurden Teile des Automaten etwa sechs Meter weit geschleudert. Die Täter richteten einen Sachschaden von etwa 2.400 Euro an und ließen mehrere Zigaretten-Stangen im Wert von rund 500 Euro mitgehen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

