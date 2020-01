Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Erster Einsatz 2020: Sachbeschädigung

Masserberg (ots)

Der erste Einsatz des neuen Jahres führte die Beamten der Polizei Hildburghausen nach Masserberg. Um 02:17 Uhr meldete das Personal einer Klinik in Masserberg einen Patienten, der mit einem Feuerlöscher das Personal bedroht. Die Beamten stellten vor Ort einen 28 jährigen Polen fest, der den Inhalt eines Feuerlöschers in einem Zimmer der Klinik entleert hatte. Da sprachliche Barrieren vorlagen und der junge Mann deutlich alkoholisiert war, wurde er zur Unterbindung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Den Rest der Nacht verbrachte er in der Gewahrsamzelle der Polizei Hildburghausen.

