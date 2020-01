LPI-SHL: Sachbeschädigung, Beleidigung und Widerstand

Landespolizeiinspektion Suhl

Zeugen beobachteten am 31.12.2019 um 20:30 Uhr wie eine Person einen Feuerwerkskörper in den Fuß eines Verkehrsschild steckte. Als dieser explodierte kam es zu einem Sachschaden. Ein Zeuge konnte den Beamten die Person beschreiben und die Adresse in der die Person feiern soll. Als die Beamten den Täter aus dem Haus vor die Tür begleiten wollten, um seine Personalien festzustellen wurde dieser handgreiflich. Nachdem noch ein weiterer Gast versuchte gegen die Beamten vorzugehen mussten diese Pfefferspray einsetzen. Vor dem Haus kam es im Anschluss zu Beleidigungen gegen die Beamten. Die Täter wurden zweifelsfrei identifiziert und mehrere Anzeigen gefertigt.

