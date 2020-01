Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Der brennende Baum

Römhild (ots)

Ein brennender Baum wurde der Feuerwehr am 31.12.2019 um 15:00 Uhr in Römhild gemeldet. An der Straße "Am großen Gleichberg" wurde durch einen bislang unbekannten Täter ein hohler Baum durch Feuerwerkskörper in Brand gesteckt. Der Baum wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

