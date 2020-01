Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugenaufruf nach Containerbränden in Suhl

Suhl (ots)

In der Silvesternacht wurden kurz vor der Jahreswende zwei Containerbrände in Suhl, Am Himmelreich gemeldet. Ein bislang unbekannte/r Täter/in setzte zwei Müllcontainer auf bislang unbekannte Weise in Brand. Gegen 04:00 Uhr kam es zu einen erneuten Brand in Suhl, Große Beerbergstraße. Hier wurde ein Papiercontainer in Brand gesetzt. Die entsprechenden Strafverfahren wurden eingeleitet. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1500 Euro. Wer Hinweise liefern kann oder Zeuge der Vorfälle war, wird gebeten sich im Inspektionsdienst oder jeder anderen Dienststelle zu melden.

