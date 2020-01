Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mountainbikes gefunden

Suhl (ots)

Am 30.12.2019, 10:15 Uhr wurde in Suhl, Kommerstraße Höhe Busbahnhof ein schwarzes Mountainbike aufgefunden. Außerdem wurde am 31.12.2019, 14:30 Uhr in der Rimbachstraße ein silberfarbenes Mountainbike aufgefunden. Die Fahrräder stehen derzeit im Inspektionsdienst Suhl. Die Eigentümer der Fahrräder werden gebeten, sich umgehend im Inspektionsdienst Suhl persönlich bzw. unter der Telefonnummer 03681/369-0 zu melden.

