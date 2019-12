Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tankbetrug

Floh-Seligenthal (ots)

Ein Unbekannter betankte am Freitag (20.12.2019) gegen 15.30 Uhr seinen Golf an der Tankstelle in der Körler Straße in Floh-Seligenthal und machte sich danach aus dem Staub, ohne die Rechnung von rund 60 Euro zu bezahlen. Besonderheiten am silbergrauen Golf waren silbern glänzende Außenspiegel mit Doppelsteg sowie zwei ovale, ca. 30 cm große, diagonal verbaute Lautsprecherboxen in der Hutablage. Hinweise nimmt die Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell