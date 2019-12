Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brennende Mülltonnen

Bad Salzungen (ots)

Am Sonntag gegen 23.30 Uhr brannte eine größere Mülltonne vor einem Mehrfamilienhaus in der Straße der Einheit in Bad Salzungen. Das Feuer griff auf eine weitere Mülltonne über. Die Feuerwehr war mit 12 Kameraden im Einsatz und löschte die Flammen. Der Sachschaden wurde auf etwa 600 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar. Zeugen, die Hinweise zur Entstehung des Feuers geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

