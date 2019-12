Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zu tief ins Glas geschaut und Unfall gebaut

Sülzfeld (ots)

Eine Fahrzeug-Führerin befuhr Sonntagabend mit ihrem PKW die Landstraße zwischen Sülzfeld und Schwickershausen. Am Abzweig Richtung Henneberg verlor die Frau unter Einwirkung von Alkohol und auf schmieriger Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam von der Straße ab, stieß gegen ein Verkehrsschild und landete im Straßengraben. Dabei entstand am PKW ca. 5.000 Euro Sachschaden. Sie blieb zum Glück unverletzt. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft der Fahrerin sowie einen schwankenden Gang fest. Im Auto lagen zahlreiche kleine Schnapsflaschen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,76 Promille. Damit war der Führerschein erst einmal weg. Die Frau musste im Krankenhaus gleich zwei Blutproben abgeben, da ein Nachtrunk nicht ausgeschlossen werden konnte. Sie erhielt außerdem eine Anzeige.

