Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Motor fing Feuer

Römhild (ots)

Sonntagnachmittag fuhr ein Mann mit seinen PKW aus der Garage und parkte diesen in der Einfahrt zu seinem Wohnhaus in der Meininger Straße in Römhild. Er ließ den Motor an, um das Auto warm laufen zu lassen. Als er kurze Zeit später aus dem Haus kam, brannte der Motorraum des Fahrzeugs. Ein selbstständiger Löschversuch verlief erfolglos, weswegen die Feuerwehr zum Einsatz kam. Als Brandursache wird technischer Defekt angenommen. Am Auto entstand Totalschaden. Verletzt hat sich niemand.

