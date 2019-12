Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Spiegel abgefahren und abgehauen

Oberhof (ots)

Am Sonntag gegen 13.50 Uhr befuhr ein Mann mit seinem Citroen die Landstraße zwischen Schmiedefeld und Oberhof, als ihm ein unbekanntes Fahrzeug ca. 300 Meter vor der Gaststätte auf Höhe der Schmücke entgegen kam. Auf gleicher Höhe berührten sich die beiden Außenspiegel, die dabei beschädigt wurden. Der Fahrer des Citroen hielt kurz hinter der Unfallstelle an. Der unbekannte Fahrzeug-Führer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 entgegen.

