Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ehrlicher Finder in Hildburghausen

Hildburghausen (ots)

Am 28.12.2019 gegen 11:30 Uhr erschien ein 52-jähriger Gräfenrodaer auf der Polizeiinspektion in Hildburghausen. Er war in Hildburghausen zu Besuch, fand in der Oberen Marktstraße ein Mobiltelefon in einer schwaren Lederhülle und gab es bei der Polizei ab.

Die Eigentümerin wurde schnell ermittelt und konnte Ihr, gerade erst gekauftes, Samsung-Smartphone dann kurze Zeit später wieder abholen, worüber Sie sehr erfreut war.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Hildburghausen

Polizeiinspektion Hildburghausen

Telefon: 03685 778 0

E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell