Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Einbruch auf Klinikumsgelände

Hildburghausen (ots)

Am 27.12.2019 gegen 22:15 Uhr versuchte ein bisher unbekannter Täter in ein Nebengebäude der HELIOS-Kliniken in Hildburghausen, Eisfelder Straße, einzubrechen.

Der unbekannte Täter hebelte ein Fenster eines Bürogebäudes auf dem Gelände auf und verschaffte sich so zutritt zum Gebäude. Im Inneren versuchte er eine Bürotür zu öffnen, was jedoch misslang, da dieser dabei gestört wurde. Mitarbeiter der HELIOS-Kliniken bewohnten eine Wohnung über diesem Gebäude und bemerkten den Einbruch. Dadurch flüchtete der Langfinger in unbekannte Richtung, jedoch ohne erkannt zu werden und ohne Beute. Bei dem Versuch entstand ein Sachschaden von ca. 700 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu möglichen Tätern machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen.

