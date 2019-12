Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeug beschädigt und abgehauen

Bad Salzungen (ots)

Am Samstag, den 28.12.19, wurde der Polizei Bad Salzungen eine Verkehrsunfallflucht mitgeteilt. Diese ereignete sich jedoch schon am Donnerstag, den 19.12.19. Ein Audi wurde in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr auf dem Parkplatz in Bad Salzungen, Untere Beete, gegenüber der Apotheke abgestellt. Im Anschluss bemerkte die Fahrzeugführerin Beschädigungen an der Fahrerseite. Diese wurden vermutlich durch ein anderes Fahrzeuge beim Ein- bzw. Ausparken verursacht. Der Schaden beim beschädigten Fahrzeug beläuft sich auf etwa 3000,-. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Bad Salzungen unter der Tel. Nr. 03695/5510.

