Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Erneuter Brand

Bad Salzungen (ots)

Am Samstag, den 28.12.19, kam es gegen 01.15 Uhr zu einen erneuten Brand in Bad Salzungen. In der Leimbacher Straße brannten vor einem Geschäft zwei Blumenkübel. Durch die Feuerwehr konnte das kleine Feuer schnell gelöscht werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 400,-. Sollte jemand Hinweise zu einem möglichen Täter geben können, meldet er sich bitte bei der PI Bad Salzungen unter der Tel. Nr. 03695/5510. Da es in den letzten Tagen mehrfach im Innenstadtbereich von Bad Salzungen gebrannt hat, bittet die Polizei die Bürger die Augen offen zu halten und verdächtige Situationen zu melden.

