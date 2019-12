Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Supermarkt

Meiningen (ots)

Unbekannte beabsichtigten zwischen dem 22.12.2019 und dem 23.12.2019 in einen Supermarkt in der Berkeser Straße in Meiningen einzudringen, was jedoch offensichtlich nicht gelang. Die Täter betraten lediglich das Voyer mit Bäcker- und Fleischerei-Stand, nachdem sie die Scheibe der Eingangstür beschädigten und die Tür aufhebelten. Sie richteten Sachschaden von etwa 2.000 Euro an. Entwendungsschaden entstand nach ersten Erkenntnissen nicht. Hinweise nimmt die Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell