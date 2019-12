Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Aufs Gas getreten

Streufdorf (ots)

Polizisten wollten am Dienstag gegen 2.45 Uhr einen Fahrzeug-Führer mit seinem Auto in der Steinfelder Straße in Streufdorf kontrollieren. Der Fahrer missachtete das Anhaltesignal und trat aufs Gas. Nach kurzer Verfolgungsfahrt konnten die Beamten den Mann feststellen, als er sein Fahrzeug abstellte und zu Fuß weiterlief. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,20 Promille. Daraufhin erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus. Der Fahrer musste den Führerschein erst einmal abgeben und erhielt eine Anzeige.

