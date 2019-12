Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ofenbrand

Schönbrunn (ots)

Donnerstagnachmittag brannte ein Holzofen in einem Schuppen in der Heidelbachstraße in Schönbrunn. Die Feuerwehr löschte das Feuer und verhinderte somit Schlimmeres. Die Schadenshöhe beträgt rund 500 Euro. Der Brand wurde nach ersten Erkenntnissen durch Fahrlässigkeit verursacht. Verletzt hat sich niemand.

