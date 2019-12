Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Römhild (ots)

Am Donnerstag gegen 0.45 Uhr hörte ein Zeuge einen lauten Knall vor seiner Wohnung in der Höhenstraße in Römhild. Er ging der Sache jedoch nicht weiter nach. Erst gegen Mittag stellte er einen Unfallschaden an der linken hinteren Tür seines VW fest, der vor dem Haus geparkt war und informierte die Polizei. Die Spuren am Fahrzeug deuteten darauf hin, dass diese von einem Fahrrad stammen könnten. Der Sachschaden liegt bei etwa 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

