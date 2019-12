Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand eines Müllkübels

Hinternah (ots)

Nachdem ein Müllkübel am Anbau eines Gebäudes in der Straße "An der Bind" in Hinternah Feuer fing, griffen die Flammen auf einen Holzstapel über und verrußten die Hausfassade. Dabei entstand Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Die Feuerwehr kam zum Einsatz.

