Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auf Auto geknallt

Schwarza (ots)

Ein 32-Jähriger befuhr Samstagabend mit seinem PKW die Hauptstraße in Schwarza. Obwohl die Straße im gesamten Verlauf von Straßenlaternen ausgeleuchtet war, übersah der Fahrer einen Volvo, der mit eingeschaltetem Licht am Straßenrand geparkt war und knallte auf diesen hinten auf. Trotz angezogener Handbremse wurde das Fahrzeug ca. zehn Meter nach vorn geschoben. An beiden PKW entstand Totalschaden. Verletzt hat sich zum Glück niemand.

