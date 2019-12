Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Floh-Seligenthal (ots)

Ein derzeit noch unbekannter Fahrzeug-Führer befuhr am Samstag gegen 17.15 Uhr die Schmalkalder Straße in Floh. Beim Einfahren in die Straße "Am Hügel" kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen eine Betonmauer. Durch den Anstoß brach die Mauer oberhalb der Erdoberfläche ab und kippte in eine Baugrube neben einem Wohnhaus. Das Fahrzeug saß auf der Betonmauer auf. Beim Herunterfahren riss die komplette Stoßstange ab. Der Fahrer sammelte die Fahrzeugteile ein und verließ den Unfallort, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und teilte das Kennzeichen des Verursacher-Fahrzeugs der Polizei mit. Gegen den Halter wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

