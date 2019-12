Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Spiegel abgetreten

Meiningen (ots)

Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes schlossen Sonntagabend einen Mann wegen Alkoholisierung von einer Sportveranstaltung in der Multihalle in der Moritz-Seebeck-Allee in Meiningen aus. Daraufhin beschädigte der 34-Jährige den linken Außenspiegel eines VW und flüchtete. Informierte Polizisten konnten den Täter ermitteln und Anzeige wegen Sachbeschädigung gegen ihn erstatten.

