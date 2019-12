Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Beleidigung und Körperverletzung

Suhl (ots)

Am Sonntag gegen 0.20 Uhr kam es in Suhl zu einer Auseinandersetzung zwischen drei deutschen und drei ausländischen Männern. Nach ersten Erkenntnissen provozierten die Deutschen einen Ausländer im Bus. Als alle Beteiligten in der Ringbergstraße ausstiegen, holte sich dieser Unterstützung von zwei weiteren ausländischen Männern. Zu dritt schlugen diese dann mit herumliegenden Ästen auf die Deutschen ein und fügten ihnen Verletzungen zu, so dass diese ärztlich versorgt werden mussten. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen aufgenommen.

