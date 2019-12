Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkohol am Steuer

Schwallungen (ots)

Eine 35-jährige Fahrzeugführerin aus dem Raum Schmalkalden wurden am 20.12.19 gegen 23.30 Uhr in Schwallungen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Anlass hierfür war, dass die Dame deutlich in Schlagenlinien fuhr. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab schnell den Grund für die unsichere Fahrweise. Das Ergebnis betrug über 1,7 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Führerschein der Frau sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell