Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Firma

Zella-Mehlis (ots)

Die Polizei erhielt am Samstagvormittag die Mitteilung über einen Einbruch in die Firma PURION in Zella-Mehlis, Meininger Straße. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt ins Firmengebäude und entwendeten Diebesgut in Höhe von ca. 600 Euro nach ersten Erkenntnissen. Hinweise zum Tathergang bzw. zum Täter nimmt die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 entgegen.

