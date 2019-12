Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fund eines Fahrrades

Steinbach-Hallenberg (ots)

Am 21.12.2019, 09:00 Uhr wurde an der Turnhalle in Steinbach-Hallenberg, Wolffstraße ein schwarzes Mountainbike aufgefunden. Das Fahrrad steht derzeit im Inspektionsdienst Suhl. Der Eigentümer des Fahrrades wird gebeten, sich umgehend im Inspektionsdienst Suhl persönlich bzw. unter der Telefonnummer 03681 369-0 zu melden.

