Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht

Suhl (ots)

Am Freitag, 20.12.2019, in der Zeit von 08:45 Uhr bis 09:40 Uhr war ein Pkw in Suhl, Ortsteil Albrechts, Zum Zimmergrund Höhe Hausnummer 29 an der Straße, kurzzeitig geparkt. Als die Fahrzeugführerin an ihren Pkw zurück kam , musste sie feststellen, dass der Pkw Ford im Heckbereich durch ein anderes Fahrzeug beschädigt wurde. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Der Verursacher verließ unberechtigt den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl, unter der Telefonnnummer 03681 369-0 zu melden.

