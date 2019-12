Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geparkte Fahrzeuge beschädigt

Bad Salzungen (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag haben ein oder mehrere Täter in Bad Salzungen Schäden an etwa 20 Fahrzeugen verursacht. Zwischen PAB und Marktplatz in Bad Salzungen wurden anscheinend wahllos Scheibenwischer von geparkten Fahrzeugen verbogen oder abgerissen und entwendet. In einem Fall wurde zudem ein rechtsextremistisches Symbol in den Schmutz auf der Scheibe geschmiert. Daher wird nicht nur wegen Sachbeschädigung sondern auch wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt. Wer selbst geschädigt wurde, dazu Beobachtungen gemacht hat oder entwendete Scheibenwischer auffindet kann sich bei der PI Bad Salzungen melden. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist kann momentan noch nicht beziffert werden, auch weil bislang noch nicht alle Fahrzeugbesitzer befragt werden konnten.

