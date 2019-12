Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schmiererei am Musterhaus

Suhl / Schleusingen (ots)

In der Zeit von Freitag dem 20.12.2019 um 16:00 Uhr bis zum Samstag dem 21.12.2019 um 09:00 Uhr beschmierten unbekannte Täter das Musterhaus des OBI Baumarktes in Schleusingen in der Suhler Straße.

Es wurden mehrere Symbole in der Größe 140 cm x 80 cm aufgesprüht.

Sachdienliche Hinweise zum Tathergang und den Tätern nimmt die PI Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685/778-0 entgegen.

