LPI-SHL: Ermittlungserfolg der Polizeiinspektion Hildburghausen Serie an PKW-Aufbrüchen geklärt - Täter in Untersuchungshaft

Zwischen Anfang Oktober 2019 bis Mitte Dezember 2019 ereigneten sich im Stadtgebiet von Hildburghausen insgesamt 34 PKW-Aufbrüche. Bei allen Aufbrüchen wurden Seiten- bzw. Heckscheiben der Fahrzeuge eingeschlagen und Wertgegenstände sowie vor allem Bargeld entwendet. Dadurch entstand ein Gesamtentwendungsschaden von mindestens 15.000 Euro sowie Gesamtsachschaden von mindestens 13.600 Euro. In der Nacht zum 19.12.2019 konnten Beamte der Polizeiinspektion einen 31-jährigen Hildburghäuser im Stadtgebiet Hildburghausen auf frischer Tat stellen und festnehmen. Dem dringend Tatverdächtigen werden über die PKW-Aufbrüche hinaus Kellereinbrüche von Anfang Dezember 2019 im Stadtgebiet Hildburghausen sowie ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Last gelegt. Der durch die Staatsanwaltschaft Meiningen beantragte Haftbefehl wurde durch das Amtsgericht Sonneberg vollstreckt. Der Täter befindet sich in Untersuchungshaft. Akribische Ermittlungsarbeit und wesentliche Hinweise aus der Bevölkerung waren entscheidend für die Aufklärung dieser Straftatenserie. Dennoch gilt nach wie vor die Bitte an alle Fahrzeugführer: Hinterlassen Sie keine Gegenstände im Fahrzeug! Auch der Kofferraum eines Fahrzeugs bietet keinen sicheren Diebstahlschutz. Das Bild im Anhang zeigt die Aufbruchswerkzeuge des Täters.

