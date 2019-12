Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Bad Salzungen (ots)

Im Zeitraum vom 13.12.2019, 08.00 Uhr bis zum 16.12.2019, 09.00 Uhr beschädigte ein derzeit noch unbekannter Fahrzeug-Führer den Zaun eines Grundstücks auf einer Länge von ca. 5 Metern in der Straße "Seespforte" in Bad Salzungen. Danach machte sich der Verursacher aus dem Staub. Möglicherweise handelte es sich beim Verursacher-Fahrzeug um einen Pritschenwagen. Personen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0.

