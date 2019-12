Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb mit Aufenthaltsermittlung

Meiningen (ots)

Mitarbeiter eines Supermarktes in der Leipziger Straße in Meiningen beobachteten Donnerstagabend einen ausländischen Mann, als dieser mehrere Flaschen Whiskey sowie weitere Lebensmittel in seine Jacke steckte und damit den Kassenbereich verlassen wollte. Als er darafhin angesprochen wurde, gab er den Mitarbeitern die Ware heraus und bezahlte die Strafe in Höhe von 25 Euro. Da der Mann in der Vergangenheit bereits mehrfach durch Ladendiebstähle auffiel und er zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war, nahmen ihn die Beamten vorläufig fest. Die Durchführung eines beschleunigten Verfahrens wird geprüft.

