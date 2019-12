Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berührung zweier Fahrzeuge im Gegenverkehr

Brotterode (ots)

Ein Mann befuhr am Donnerstag gegen 6.45 Uhr die Landstraße zwischen Trusetal und Brotterode, als ihm ein PKW entgegen kam. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zur Berührung der jeweils vorderen linken Seite beider Fahrzeuge. Am Laster entstand Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Der LKW-Fahrer suchte nach einer geeigneten Stelle zum Anhalten und wartete in Brotterode auf den Fahrer des PKW. Auch in Trusetal konnte er ihn nicht ausfindig machen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

