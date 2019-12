Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall gebaut bei Straßenglätte

Neustadt am Rennsteig (ots)

Trotz der relativ milden Temperaturen in den meisten Orten im Bereich der LPI Suhl meldete eine Fahrzeug-Führerin am Donnerstag gegen 6.30 Uhr spiegelglatte Straßen in Schmiedefeld am Rennsteig. Die 32-jährige Fahrerin war mit ihrem Auto in der Ilmenauer Straße unterwegs, als sie in einer Kurve von der Fahrbahn rutschte und gegen einen Bauzaun stieß. Sie blieb zum Glück unverletzt. Am PKW sowie am Zaun entstand Sachschaden.

